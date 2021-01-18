Финансист Харченко рассказала о методах пассивного увеличения капитала

Москва, 18 января. Создание индивидуального инвестиционного счета (ИИС) поможет заработать и не потерять деньги на фоне инфляции, заявила финансист Анна Харченко.

Средства на ИИС обеспечат большую доходность, чем депозиты, рассказала агентству «Прайм» финансовый советник. Инвестиционный счет принесет целых 13% доходности от государства в виде налоговых вычетов плюс доходность по выбранному активу.

«Даже с учетом самой консервативной доходности, такой, как у ОФЗ (Облигации федерального займа. — Прим. ФАН), получится больше 17%», — рассказала Харченко.

Также выгодным вложением денежных средств является покупка российских акций, по которым компании выплачивают дивиденды. Эксперт утверждает, что такие ценные бумаги могут обеспечить заработок за счет роста стоимости актива, а также за счет выплат в пользу акционеров части прибыли предприятия.

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