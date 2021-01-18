Минтранс Подмосковья предупредил водителей о сильных морозах

Москва, 18 января. Синоптики прогнозируют серьезные похолодания в Подмосковье 18 января. Водителям нужно проявить осторожность при дальних переездах, предупредило министерство транспорта региона.

Температурные показатели в столице России и области в этот день местами могут достигать отметки в 30 градусов со знаком минус. По этой причине региональное министерство транспорта рекомендует водителям убедиться в готовности их автомобилей к работе в неблагоприятных погодных условиях во избежание нештатных ситуаций. В случае непредвиденных обстоятельств или происшествий в ведомстве напомнили о номере экстренной службы 112.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ предупредил москвичей о резком похолодании. По его словам, этот день в столичном регионе будет самым холодным за всю зиму.