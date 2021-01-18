Актриса Екатерина Гусева удивила поклонников жаркой сальсой

Москва, 18 января. Актриса театра и кино Екатерина Гусева произвела настоящий фурор, станцевав жаркую сальсу на телепроекте «Танцы со звездами» вместе с Евгением Папунаишвили.

Звезда сериала «Бригада» стала участницей 12 сезона популярного шоу «Танцы со звездами». Пару ей составил известный танцор Евгений Папунаишвили. Для первого выступления артисты выбрали хит пуэрториканского музыканта Луиса Фонси Despacito и станцевали под него зажигательную сальсу.

Папунаишвили пришел в восторг от дерзкой Гусевой, которая полностью раскрылась в танце, и поблагодарил артистку за смелость.

«Огромное спасибо Кате за такой эксперимент, за такую трансформацию, — сказал хореограф. — Это требует смелости — в первом эфире так довериться и сделать так круто!»

Жюри и ведущий шоу также восторженно встретили танец Гусевой и Папунаишвили. Комплименты, в частности, сделали артист балета Николай Цискаридзе и телеведущий Андрей Малахов.

«Жарко стало даже мне. Это ли скромняшка Екатерина Гусева, которую мы видим в кино и на телеканале «Спас»?!» — сказал Малахов, оценивая танец первой пары.

Премьера нового сезона шоу «Танцы со звездами» состоялась в минувшее воскресенье. Продюсер шоу «Танцы со звездами» Сергей Кордо в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей поделился ожиданиями от нового сезона.