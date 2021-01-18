График работы автобусов в Подмосковье продлят на Крещение

Москва, 18 января. Подмосковные автобусы будут ездить до глубокой ночи во время праздника Крещения. Соответствующее поручение дал губернатор региона Андрей Воробьев.

Общественный транспорт в ночь на 19 января будет ездить до двух часов ночи по 345 маршрутам. Всего на дорогах региона будут работать 1,7 тысячи автобусов. С их помощью жители и гости Подмосковья смогут доехать до купелей и храмов.

«Интервал движения в период с 22:00 до 02:00 сократится и составит не более 20 минут», — говорится в сообщении.

Жителей Москвы и Подмосковья ранее предупредили о рекордных морозах 18 января. Температура в области опустится до минус 30 градусов. Похолодание будет сопровождаться сильной гололедицей, из-за которой в столичном регионе продлен желтый уровень погодной опасности.