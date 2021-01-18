СМИ узнали о стоимости крупнейшего контракта по госпрограммам РФ

Москва, 18 января. Самый крупный контракт в рамках госпрограмм исчисляется суммой в 127,6 млрд руб. Данные об этом размещены на портале «Госрасходы».

Счетная палата РФ заявила, что этим контрактом является заключенное соглашение в 2020 году между корпорацией «Росатом» и судостроительной компанией «Звезда». В рамках госпрограммы «Развитие атомного энергопромышленного комплекса» за 127,6 млрд рублей будет реализован проект атомного ледокола «Лидер», заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что заложенные в бюджет РФ средства на 2020 год не успели потратить до конца. Сумма в размере 1 трлн руб. перенесена на следующий год и будет потрачена, в том числе, на вакцинацию российских граждан.