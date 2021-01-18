Преемник Авксентьевой объявил нового замглавы Якутска

Якутск, 18 января. Первым заместителем мэра Якутска назначен Роман Сорокин. Соответствующее распоряжение отдал временно исполняющий обязанности главы города Евгений Григорьев.

Сорокин родился и работает в Якутске. В свое время занимал руководящие должности в местном отделении ПАО «Якутскэнерго» Энергосбыт. Около двух лет назад вступил на пост заместителя главы административного центра по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике. О кадровых переменах Григорьев сообщил во время еженедельной общегородской планерки.

«Евгений Григорьев объявил о назначении Романа Сорокина первым заместителем главы города Якутска», — сказано в заявлении мэрии.

Ранее преемник Авксентьевой заявил о намерениях продолжить реализацию планов бывшего мэра города. Также он выразил признательность наставнику за возложенное на него доверие.