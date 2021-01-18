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Преемник Авксентьевой объявил нового замглавы Якутска

Преемник Авксентьевой объявил нового замглавы Якутска

Якутск, 18 января. Первым заместителем мэра Якутска назначен Роман Сорокин. Соответствующее распоряжение отдал временно исполняющий обязанности главы города Евгений Григорьев.

Сорокин родился и работает в Якутске. В свое время занимал руководящие должности в местном отделении ПАО «Якутскэнерго» Энергосбыт. Около двух лет назад вступил на пост заместителя главы административного центра по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике. О кадровых переменах Григорьев сообщил во время еженедельной общегородской планерки.

«Евгений Григорьев объявил о назначении Романа Сорокина первым заместителем главы города Якутска», — сказано в заявлении мэрии.

Ранее преемник Авксентьевой заявил о намерениях продолжить реализацию планов бывшего мэра города. Также он выразил признательность наставнику за возложенное на него доверие.

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