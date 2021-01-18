Онлайн-олимпиада МИФИ подверглась кибератаке

Москва, 18 января. Хакеры взломали олимпиаду первого уровня НИЯУ МИФИ прямо во время ее проведения. Об этом сообщают «Известия».

Взломщикам понадобилась всего секунда, чтобы заменить три значимых символа в коде отраслевой физико-математической олимпиады «Росатом» и взломать ее. Вуз сообщил, что уже проводит технические работы по выявлению слабых мест системы.

«Злоумышленник получил доступ ко всем персональным данным олимпиады, а также возможности выгрузить задания», — объяснили СМИ.

Несостоявшаяся олимпиада позволила бы ее победителю получить льготы для поступления в НИЯУ МИФИ. О датах проведения нового экзамена пока не сообщается.

Недавно Роспотребнадзор сообщил, что не будет рассматривать вопрос об отмене ОГЭ в 2021 году. Законопроект должен был поступить на рассмотрение нижней палаты парламента уже этой весной.