Звезда Comedy Woman Варнава поразила фанатов в платье с высоким разрезом

Москва, 18 января. Российская актриса кино и телевидения Екатерина Варнава поделилась с подписчиками снимком, на котором предстала в эффектном образе.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фотографию, на которой она позирует в платье от модельера Ульяны Сергеенко. Наряд выполнен в ретростиле. Его «изюминкой» стал экстремальный разрез, выполненный до бедра. Кроме того, можно заметить белоснежный воротник и прическу «голливудская волна».

Подписчики Варнавы восхитились ее элегантным образом и не поскупились на комплименты в ее адрес. По их мнению, в этом платье актриса выглядит невероятно женственно и привлекательно. Некоторые из фолловеров сравнили ее с героиней сказочных повестей писательницы Памелы Трэверс Мэри Поппинс.

«Ты словно из королевской семьи. Сразу видно вежливость и статность фигуры, которые привлекают особое внимание!» — прокомментировал подписчик.

«Идеально подобранные туфли делают и без того прекрасные ноги Кати просто бесконечными», — отметил фанат.

«Богиня во всей красе. Чем-то похожа на Мэри Поппинс. Восхищаюсь вами!» — написал пользователь.

Екатерине Варнаве 9 декабря исполнилось 36 лет. Звезды российского шоу-бизнеса не упустили возможность поздравить ее с днем рождения. С пожеланиями к актрисе обратились певица Светлана Лобода, шоумен Александр Гудков, юморист Михаил Галустян и другие.