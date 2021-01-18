Фанаты пришли в восторг от показавшей идеальный пресс Рудовой

Москва, 18 января. Поклонники актрисы Натальи Рудовой восхитились спортивной фигурой знаменитости. Особое внимание пользователи Instagram обратили на пресс кинодивы.

Рудова разместила на своей странице в Instagram интригующую фотографию, на которой предстала в бюстгальтере. Она манящим взглядом смотрит в объектив, положив руки на бедра, и тем самым показав красивые изгибы своей фигуры. Роскошные белокурые волосы Наталья небрежно распустила на плечи. Особый шарм снимку добавил черно-белый стиль — игра света и тени выгодно подчеркнула стройное тело актрисы.

Поклонники пришли в восторг от нового снимка звезды сериала «Татьянин день». Публикация собрала за пару часов более 50 тысяч лайков. Также фанаты актрисы не скупились на комментарии и одарили свою любимую звезду комплиментами.

«Горячая девушка», — отметил фанат.

«Какая вы все-таки шикарная женщина», — добавил фолловер.

«Ната, ты просто космос! Продолжение знаешь…» — восхитился внешностью 37-летней актрисы поклонник.

Популярная актриса постоянно радует поклонников соблазнительными фотографиями в социальной сети. Недавно звезда похвасталась идеальной фигурой в ярком бикини, опубликовав фото из Дубая, где Рудова отдыхала вместе с подругой Анастасией Решетовой. Этим солнечным кадром звезда передала привет преданным фанатам.