Амурский тигр стал жертвой ДТП на трассе в Хабаровском крае

Хабаровск, 18 января. Взрослый самец амурского тигра, занесенного в Красную книгу, погиб под колесами автомобиля. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

ДТП произошло на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, сообщили в центре «Амурский тигр». За последнее время это уже третий случай гибели хищника на дороге в Нанайском районе, передает ТАСС.

«Это произошло накануне вечером на трассе Хабаровск - Комсомольск. Взрослый самец тигра перебегал дорогу и попал под автомобиль Suzuki. В результате ДТП тигр погиб», — пояснили в центре.

Министерство природных ресурсов Хабаровского края напоминает водителям о необходимости соблюдения скоростной режима во избежание трагедий. Виновникам смерти краснокнижного животного может грозить штраф в размере 2 миллионов рублей или уголовная ответственность.

Ранее жителя Приморья задержали по подозрению в продаже частей тела амурского тигра. Обвиняемый продал иностранному гражданину четыре клыка хищника за 300 тысяч рублей.