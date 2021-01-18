Располневшая Дарья Пынзарь примерила тесный купальник

Москва, 18 января. Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь опубликовала снимок в бикини на своей странице в Instagram. Поклонники обратили внимание на округлившиеся формы звезды.

Дарья Пынзарь и ее супруг Сергей уже несколько лет живут в турецкой Анталье. У них есть собственный бизнес и недвижимость за рубежом. Сейчас звездные супруги проводят время на солнечном курорте. Первым делом они посетили Майами, после чего улетели на Багамские острова.

Любой отпуск Пынзарь не проходит без множества фотографий в купальниках. Сначала звезда показала свой живот без фотошопа, а теперь решила продемонстрировать фигуру сзади. На снимке Пынзарь позирует в крошечном бикини, которое едва скрывает ее пышные формы.

«Идем в казино, пожелайте удачи, не жмитесь», — написала она.

Многим поклонникам понравилась новая фигура Пынзарь. Они отметили, что теперь ее формы стали женственнее и привлекательнее. Однако некоторые все же увидели следы фотошопа на новом снимке.

«Фотошопа много конечно», — написал один из подписчиков.

«С правой ногой какая-то оказия произошла. Ну зачем так суживать то?» — добавила фанатка.

«Дарья, если не секрет, у вас в ягодицах импланты?» — поинтересовалась пользовательница.

В декабре Пынзарь призналась, что сделала операцию по уменьшению груди. Впервые она решилась на маммопластику десять лет назад, однако со временем старые импланты стали доставлять неудобства.