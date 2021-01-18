Названы десять причин доверять вакцинам

Анкара, 18 января. Многие на фоне появления вакцин от коронавируса начали беспокоиться по поводу их безопасности и эффективности. Почему следует доверять вакцинам, рассказали турецкие специалисты.

Во-первых, препарат может спасти жизнь. Каждый год вакцинация помогает избежать по меньшей мере двух-трех млн летальных случаев. Также прививка оберегает здоровье пациента, препятствуя развитию тяжелой формы заболевания. А инъекция в детском возрасте может помочь в будущем предотвратить возможную нагрузку на систему здравоохранения и защитить граждан из группы риска.

«Когда достаточное количество людей привьется... это может эффективно предотвратить распространение болезни... Это явление известно как коллективный иммунитет», — напомнили эксперты в местном СМИ.

Кроме того, вакцины проходят серьезные и многоступенчатые испытания, что гарантирует их высокую безопасность. Еще одним плюсом иммунизации считаются низкие затраты заинтересованных сторон: процедура занимает всего несколько минут и стоит достаточно недорого (или является бесплатной).

Немаловажными преимуществами вакцинации стали безопасные путешествия, существенная возможность предотвратить невосприимчивость к лекарствам и потенциальная защита будущих поколений. Также прививочные кампании необходимы для остановки распространения фейков о процедуре.

«Дезинформация подорвали доверие общества к вакцинам, что привело к повторному появлению во многих странах практически искорененных болезней», — добавили специалисты.

Ранее стало известно о регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в восьми странах. Разрешение на использование уже выдали власти Боливии, Белоруссии, Палестины, Парагвая, Алжира, Сербии, Аргентины и Венесуэлы.