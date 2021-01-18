Рудковская показала заваленную игрушками комнату Гном Гномыча

Москва, 18 января. Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр превратил свою ванную комнату во вторую игровую.

Мама звездного ребенка, которого родители ласково зовут Гном Гномычем, решила показать апартаменты своего сына. Рум-тур в Instagram начался с просторной спальни с мансардными окнами. Интерьер комнаты выполнен в светлых тонах, по ее периметру расставлена изящная мебель, которую с трудом можно разглядеть из-за гор детских игрушек.

«Вообще! Ты просто Плюшкин! Ты не Плющенко, а Плюшкин!» — воскликнула Рудковская, увидев бардак сына.

Продюсер показала замок из коробок Lego, выше самого Гнома Гномыча, подушки с лицами всех членов семьи, а также стену с грамотами и медалями восьмилетнего Александра.

«Заходим в большой, прекрасный, красивый туалет, который когда-то был большим и красивым, и что мы здесь видим?!» — комментирует кадры Рудковская.

Ванная комната вся заставлена игрушками разных размеров. Сокрушения мамы ничуть не смутили Гнома Гномыча. Он заверил, что у него все под контролем, ведь он рассчитывал превратить уборную во вторую игровую.

Поклонники осудили манеру воспитания Плющенко и Рудковской. По словам фанатов, нельзя так баловать мальчика и порекомендовали взять советы по воспитанию детей у Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Ранее Рудковская запечатлела распаковку новогодних подарков, большая часть из которых предназначалась Саше Плющенко. Пользователей Сети возмутило хвастовство дорогими вещами.