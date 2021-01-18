ВОЗ рассказала о сроках распространения вируса переносчиком COVID-19

Москва, 18 января. Пациент с COVID-19 может быть заразен в течение восьми–девяти дней после появления первых симптомов. У тяжелобольных людей этот срок может быть дольше.

Инкубационный период составляет от пяти до шести дней с верхней границей в две недели, напомнила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает «Российская Газета». 14 дней взяты за основу рекомендаций по длительности карантина. Вуйнович подчеркнула, что активно распространяется только живой вирус.

«В последние дни наблюдается снижение новых случаев (заболеваемости. — Прим. ФАН) COVID-19 в Российской Федерации, но необходимо отметить, что в глобальном срезе на прошлой неделе в ВОЗ было зарегистрировано около пяти млн случаев заболевания и более 85 000 случаев смерти», — отметила Вуйнович.

Эксперт подчеркнула необходимость соблюдения карантинных мер даже после прививки.

Массовая вакцинация от коронавируса начинается по всей России уже с 18 января. Соответствующее поручение недавно дал президент РФ Владимир Путин.