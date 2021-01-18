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ВОЗ рассказала о сроках распространения вируса переносчиком COVID-19

ВОЗ рассказала о сроках распространения вируса переносчиком COVID-19

Москва, 18 января. Пациент с COVID-19 может быть заразен в течение восьми–девяти дней после появления первых симптомов. У тяжелобольных людей этот срок может быть дольше.

Инкубационный период составляет от пяти до шести дней с верхней границей в две недели, напомнила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает «Российская Газета». 14 дней взяты за основу рекомендаций по длительности карантина. Вуйнович подчеркнула, что активно распространяется только живой вирус.

ВОЗ рассказала о сроках распространения вируса переносчиком COVID-19

«В последние дни наблюдается снижение новых случаев (заболеваемости. — Прим. ФАН) COVID-19 в Российской Федерации, но необходимо отметить, что в глобальном срезе на прошлой неделе в ВОЗ было зарегистрировано около пяти млн случаев заболевания и более 85 000 случаев смерти», — отметила Вуйнович.

Эксперт подчеркнула необходимость соблюдения карантинных мер даже после прививки.

Массовая вакцинация от коронавируса начинается по всей России уже с 18 января. Соответствующее поручение недавно дал президент РФ Владимир Путин.

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