Более 100 новых случаев коронавируса выявлено в КНР за последние сутки

Пекин, 18 января. Китайские врачи зарегистрировали 109 новых случаев COVID-19 за минувшие сутки, из которых 16 являются ввозными.

Четыре ввозных случая инфицирования коронавирусом обнаружены в Шанхае, три — в провинции Шэньси, по два — в провинциях Хунань и Чжэцзян, по одному — в Тяньцзине, Пекине, провинциях Сычуань, Гуандун и Фуцзянь.

Остальные 93 случая являются внутренними: 54 из них зарегистрированы в провинции Хэбэй, 30 — в провинции Цзилинь, семь — в провинции Хэйлунцзян и еще два — в Пекине.

Ранее в КНР был выявлен первый за восемь месяцев летальный исход среди пациентов с COVID-19. Умер житель провинции Хэбэй.