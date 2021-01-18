Superjob перечислил самые высокооплачиваемые профессии в новом году

Москва, 18 января. Вакансия врача анестезиолога-реаниматолога в Москве с зарплатой от 300 тысяч рублей возглавила топ самых высокооплачиваемых должностей на сервисе по поиску работы Superjob.

Второе место в рейтинге заняла позиция ведущего программиста «1С» с зарплатой 270 тысяч рублей. Закрыла тройку лидеров профессия Golang/Go разработчика с суммой 260 тысяч рублей. В топ вакансий начала 2021 года также вошли должности заместителя главного инженера по производству и первого разработчика аналитических систем с зарплатами в 253 и 250 тысяч рублей.

Аналитический центр Avito сообщил, что российские работодатели стали чаще интересоваться сотрудниками без опыта. Спрос на них вырос на 65% среди объявлений.