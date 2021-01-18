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Власти Алжира ожидают поставку 500 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Власти Алжира ожидают поставку 500 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Алжир, 18 января. Алжир до конца января планирует получить около 500 тысяч доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом рассказал член комитета по отслеживанию коронавируса Джамаль Фурар.

Прививочная кампания от коронавируса стартует в Алжире сразу после получения вакцины. Уже сейчас к принятию пациентов готовы около восьми тысяч пунктов для вакцинации, позднее их число может вырасти, пояснил чиновник.

Он отметил, что алжирские власти остановили выбор на самых «безопасных и эффективных» препаратах для вакцинации. Всего в стране планируется привить от COVID-19 60-70% населения для достижения коллективного иммунитета. Дети допускаться к вакцинации не будут.

Алжир зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V» еще в начале декабря прошлого года. Сейчас на территории страны подтверждено свыше 103 тысяч случаев заражения коронавирусом.

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