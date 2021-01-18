Власти Алжира ожидают поставку 500 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Алжир, 18 января. Алжир до конца января планирует получить около 500 тысяч доз российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом рассказал член комитета по отслеживанию коронавируса Джамаль Фурар.

Прививочная кампания от коронавируса стартует в Алжире сразу после получения вакцины. Уже сейчас к принятию пациентов готовы около восьми тысяч пунктов для вакцинации, позднее их число может вырасти, пояснил чиновник.

Он отметил, что алжирские власти остановили выбор на самых «безопасных и эффективных» препаратах для вакцинации. Всего в стране планируется привить от COVID-19 60-70% населения для достижения коллективного иммунитета. Дети допускаться к вакцинации не будут.

Алжир зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V» еще в начале декабря прошлого года. Сейчас на территории страны подтверждено свыше 103 тысяч случаев заражения коронавирусом.