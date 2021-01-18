Житель Приморья украл из магазина волнистых попугайчиков ради выпивки

Артем, 18 января. Вооруженный ножом мужчина ограбил зоомагазин в городе Артем в Приморском крае и вынес с собой клетку с двумя волнистыми попугайчиками.

Задержать беглеца удалось по горячим следам. Как выяснилось позже, 28-летний мужчина решил ограбить заведение ради выпивки. Он признался, что у него закончился алкоголь, а денег, чтобы купить спиртное, не было, поэтому он решился на преступление. Инцидент произошел на улице Кирова. Помимо клетки с волнистыми попугайчиками, местный житель похитил из кассы зоомагазина выручку. Общий ущерб оценили в 6 тыс. рублей.

На украденные деньги мужчина хотел купить себе спиртное и продукты, а попугаев подарить девушке. Теперь правонарушителю грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

Еще один необычный случай произошел в Кирове. Переодевшийся в костюм Деда Мороза мужчина подскользнулся на лестнице во время кражи велосипеда.