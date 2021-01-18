«Час кружили над Москвой»: Бузова была возмущена прилетом в Шереметьево

Москва, 18 января. Певица Ольга Бузова опубликовала серию гневных и эмоциональных Stories после посадки в аэропорту Шереметьево. Звезда утверждает, что ее рейс должен был приземлиться во Внукове.

В своем Instagram-аккаунте певица поделилась с подписчиками, что опаздывает на важные съемки и была напугана сменой принимающего аэропорта. Из-за посадки с часовой задержкой в Шереметьеве вместо Внукова все планы Бузовой сорвались, а ее хореографы и визажисты «находятся в простое». Судя по данным табло прилета, самолет со звездой стал одним из пяти рейсов, которым изменили место приземления на Шереметьево.

Бузова настолько огорчилась сложившейся ситуацией, что не сдержала эмоций и нецензурно выругалась.

«У меня в восемь вечера должна была начаться съемка, меня люди ждали на площадке. Я покупаю билет за бешеные бабки, сажусь в самолет, а мне говорят, что я не могу приземлиться во Внуково», — вскипела артистка.

Недавно блогер Давид Манукян в эфире ТВ-шоу «Танцы со звездами» подтвердил, что Ольга Бузова стала его супругой. По словам рэпера, они сыграли свадьбу на Мальдивах. Звездная пара устроила романтический вечер, возможно обменялась брачными обетами. Однако бракосочетание в «коралловом» государстве не имеет юридической силы на территории России.