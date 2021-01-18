Telegram может быть удален из магазина App Store

Вашингтон, 18 января. Американская некоммерческая организация (НКО) Coalition for a Safer Web обратилась в суд с требованием к Apple удалить из магазина App Store приложение Telegram.

Компания подала иск в окружной суд Северной Калифорнии из-за «антиконституционных постов» в мессенджере, которые якобы «активно распространялись» в день штурма Капитолия. В НКО подчеркнули, что администрация мессенджера при этом «не принимала никаких ограничительных мер к нарушителям», передает американская газета The Washington Post.

Эксперты уверены, что на Telegram пытаются оказать давление, как на соцсеть Parler, которую Apple и Google удалили из своих магазинов приложений. Тогда такое решение было принято из-за того, что приложением пользовались сторонники действующего главы американского государства Дональда Трампа.

Попытки Coalition for a Safer Web заблокировать Telegram также приурочены к событиям 6 января в Вашингтоне. Тогда митингующие у здания Капитолия ворвались внутрь правительственного здания и удерживали его несколько часов.