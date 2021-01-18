Диетолог Черняева рассказала о пользе и вреде имбиря

Москва, 18 января. Имбирь обладает массой полезных свойств, однако употреблять его можно не всем. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог Мария Черняева.

Польза имбиря заключается в его антиоксидантных и противовоспалительных свойствах. Он не только ускоряет обменные процессы в организме, но и улучшает иммунитет. Для сохранения всех витаминов имбирь употребляют в сухом виде. Одна порция продукта не должна превышать 80–100 граммов.

«Можно использовать свежий корень имбиря, перетирать, смешивать с медом, добавлять в чай, готовить различные напитки, настойки», — цитирует врача радио Sputnik.

Однако в некоторых случаях имбирь может быть опасен для здоровья. Он обладает кроверазжижающим действием и увеличивает желчеотток. Употреблять имбирь опасно при употреблении кроверазжижающих препаратов, проблемах желчного пузыря и воспалениях слизистой желудка.

Имбирь часто используется в различных диетах и способах очистить организм. При отсутствии противопоказаний продукт можно использовать в качестве специи для приготовления полезных блюд и напитков.