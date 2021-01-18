Участники крещенских купаний почти не рискуют заболеть COVID-19

Москва, 18 января. Заразиться коронавирусом во время крещенских купаний почти невозможно, так как инфекция плохо передается на морозе. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Праздник Крещения отмечается в России 19 января. В этот день православные христиане традиционно окунаются в ледяную воду в специально организованных и освящаемых прорубях.

Во время погружения в холодную воду в организме человека происходит сильный выброс адреналина и ферментов, которые усиливают работу иммунитета. Кроме того, вода не является источником инфекции.

«Резкий всплеск иммунитета на корню губит различные вирусы и бактерии. А на морозе вирус передается значительно реже», — пояснил медик.

Во время крещенских купаний важно помнить о мерах профилактики. С собой необходимо взять комплект сменной одежды, тапочки с нескользящей подошвой и термос с горячим чаем. Выбирать для купаний нужно только специально оборудованные места.

Еще одной важной традицией на Крещение являются зимние гадания. Их принято проводить в Крещенский сочельник, который наступает в канун самого праздника. О самых распространенных способах гадания ранее рассказывал ФАН.