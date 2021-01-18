Известный бизнесмен из Мариуполя был застрелен украинской полицией

Мариуполь, 18 января. Украинскими полицейскими был убит мариупольский предприниматель Владимир Мигоцкий. Он якобы попытался совершить наезд на правоохранителей. Однако родственники 65-летнего бизнесмена опровергают эту версию.

По версии полицейских, Мигоцкий был пойман за незаконной вырубкой леса в поселке Сартана рядом с Мариуполем. Стражи правопорядка сообщили, что мужчина якобы попытался скрыться и совершил на них наезд. После этого они были вынуждены открыть огонь. Сын бизнесмена Антон рассказал журналистам свою версию инцидента.

Все началось с того, что Антону позвонил друг, который застрял в заснеженном поле в районе Сартаны и попросил его помочь. Сын предпринимателя на своей «Газели» отправился помогать товарищу. Когда они вытягивали из грязи легковушку, то «Газель» начала буксовать. Мужчины решили утяжелить авто.

«Когда я ехал к застрявшему знакомому, на выезде из Сартаны видел несколько бревен, приблизительно по метру в длину. Мы их положили в кузов ближе к задним колесам, чтобы нагрузить их для лучшего сцепления», — комментирует Антон.

На обратном пути к ним подъехали полицейские и обвинили в вырубке леса. Правоохранители вызвали вооруженных людей в камуфляже и потребовали у Антона паспорт, который он с собой не взял. Он позвонил отцу и попросил привезти документ. Позже приехал Мигоцкий-старший и начал выяснять у правоохранителей причину задержания сына.

«Поскольку ничего внятного в ответ он не услышал, он сказал: «Мы ничего не нарушали. Дай мне ключи от «Газели». Поехали домой». Он сел в машину и поехал, я остался возле той, на которой приехал он. Папа проехал метров 50. А в этот момент полицейский из первой машины сказал патрульному: «Стреляй!» — рассказал Антон Мигоцкий.

Первая же пуля попала в шею Мигоцкому-старшему. От полученной раны мужчина скончался. Погибший предприниматель был учредителем крупного мариупольского рынка. Также он участвовал в выборах городского главы Мариуполя в качестве самовыдвиженца. Адвокат семьи бизнесмена утверждает, что полиция не имела права стрелять и теперь пытается замять дело.

В конце декабря сообщалось, что работник завода на Волыни изощренным способ убил своего коллегу. Мужчина направил мощную струю воды в лицо напарника, в результате чего тот захлебнулся. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.