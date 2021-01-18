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Известный бизнесмен из Мариуполя был застрелен украинской полицией

Известный бизнесмен из Мариуполя был застрелен украинской полицией

Мариуполь, 18 января. Украинскими полицейскими был убит мариупольский предприниматель Владимир Мигоцкий. Он якобы попытался совершить наезд на правоохранителей. Однако родственники 65-летнего бизнесмена опровергают эту версию.

По версии полицейских, Мигоцкий был пойман за незаконной вырубкой леса в поселке Сартана рядом с Мариуполем. Стражи правопорядка сообщили, что мужчина якобы попытался скрыться и совершил на них наезд. После этого они были вынуждены открыть огонь. Сын бизнесмена Антон рассказал журналистам свою версию инцидента.

Все началось с того, что Антону позвонил друг, который застрял в заснеженном поле в районе Сартаны и попросил его помочь. Сын предпринимателя на своей «Газели» отправился помогать товарищу. Когда они вытягивали из грязи легковушку, то «Газель» начала буксовать. Мужчины решили утяжелить авто.

«Когда я ехал к застрявшему знакомому, на выезде из Сартаны видел несколько бревен, приблизительно по метру в длину. Мы их положили в кузов ближе к задним колесам, чтобы нагрузить их для лучшего сцепления», — комментирует Антон.

Известный бизнесмен из Мариуполя был застрелен украинской полицией

На обратном пути к ним подъехали полицейские и обвинили в вырубке леса. Правоохранители вызвали вооруженных людей в камуфляже и потребовали у Антона паспорт, который он с собой не взял. Он позвонил отцу и попросил привезти документ. Позже приехал Мигоцкий-старший и начал выяснять у правоохранителей причину задержания сына.

«Поскольку ничего внятного в ответ он не услышал, он сказал: «Мы ничего не нарушали. Дай мне ключи от «Газели». Поехали домой». Он сел в машину и поехал, я остался возле той, на которой приехал он. Папа проехал метров 50. А в этот момент полицейский из первой машины сказал патрульному: «Стреляй!» — рассказал Антон Мигоцкий.

Первая же пуля попала в шею Мигоцкому-старшему. От полученной раны мужчина скончался. Погибший предприниматель был учредителем крупного мариупольского рынка. Также он участвовал в выборах городского главы Мариуполя в качестве самовыдвиженца. Адвокат семьи бизнесмена утверждает, что полиция не имела права стрелять и теперь пытается замять дело.

В конце декабря сообщалось, что работник завода на Волыни изощренным способ убил своего коллегу. Мужчина направил мощную струю воды в лицо напарника, в результате чего тот захлебнулся. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. 

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