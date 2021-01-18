Россиянам рассказали о самых удобных способах разблокировать смартфон

Москва, 18 января. Удобство способов разблокировки смартфона зависит от его операционной системы. Обычно пользователям предлагают использовать пароли, рисунки или биометрические данные.

Владельцы гаджетов на базе iOS могут воспользоваться любым из предложенных способов. Однако в случае с Android-гаджетами предпочтение лучше отдать сканерам отпечатка пальцев. Это позволит лучше сохранить личные данные на недорогих смартфонах, пояснил глава центра решений безопасности ПО компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов в беседе с «Российской газетой».

«Наиболее безопасным является длинный и сложный пароль, состоящий из цифр и символов. Однако ввод такого пароля каждый раз занимает время», — пояснил он.

Безопасный пароль не должен совпадать с другими кодами. Лучше подбирать отдельные комбинации цифр для каждого приложения, включая банковские, добавил эксперт.

Специалист Роскачества Сергей Кузьменко ранее назвал распространенные причины поломки аккумулятора смартфона. Он объяснил, когда опасно ставить гаджет на зарядку.