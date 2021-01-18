Украина потеряла 14 млрд гривен из-за прекращения ж/д сообщения с Россией

Киев, 18 января. ПАО «Украинская железная дорога» несет большие убытки после отмены направления Киев — Москва. Об этом сообщил глава компании Владимир Жмак.

Железнодорожное сообщение между Киевом и Москвой прекратилось в марте 2020 года из-за пандемии COVID-19. За это время Украина потеряла 14 млрд гривен, передает RT.

«Направление Киев — Москва было одним из самых прибыльных с семью ежедневными поездами. Сейчас все эти пассажиры поехали через Минск», — отметил глава компании.

Владимир Жмак объяснил, что «Укрзализныця» не может снизить стоимость ж/д билетов, так как деятельность компании убыточна. Он отметил, что во всем мире, кроме Украины, пассажирские перевозки дотируются из госбюджета страны.