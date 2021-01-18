Жителям Словакии запретили прогулки без отрицательного теста на коронавирус

Братислава, 18 января. Власти Словакии приняли решение об ужесточении антикоронавирусных мер и продлении их срока действия до 7 февраля. Об этом заявил премьер-министр страны Игорь Матович.

Жителям республики в возрасте от 15 до 65 лет запрещается выходить из дома без документа, подтверждающего отсутствие коронавируса в организме. Меры приняты на фоне масштабной кампании по тестированию населения. За последнее время в стране участились случаи заражения «британским» штаммом коронавируса. Мутация обнаружена у 85% новых заболевших.

«(Меры должны. — Прим. ФАН.) значительно уменьшить количество смертей от коронавируcной инфекции и заполненность больниц... должны помочь ускорению возвращения детей в школы», — отметил Матович.

С ужесточением ограничительных мер столкнулись и желающие посетить Великобританию, где был выявлен новый штамм коронавируса. Теперь все прибывающие в страну обязаны по приезде пройти десятидневный карантин.