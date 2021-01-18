«Это мерзко»: Дава запретил Бузовой целоваться с фигуристом Соловьевым

Москва, 18 января. Вбросы о расставании Ольги Бузовой с блогером Давидом Манукяном заполонили Сеть во время шоу «Ледниковый период». Однако певица не дала даже малейшего повода для ревности.

Многие пары на проекте перешли границы, признался Дава на YouTube-шоу «Надо обсудить» с Лаурой Джугелия. Несмотря на то, что некоторые участники включали в свои номера поцелуи, избранник Бузовой высказался против подобной инициативы. По его словам, это мерзко и не приветствуется в их отношениях.

«С Олей нет ревности, она не дает поводов... Оля постоянно в работе, только к этому можно ее ревновать», — добавил блогер.

По слухам, звездная пара вместе ради пиара. В Сети ежедневно распространяются вбросы о контракте между артистами. При этом сами влюбленные не раз опровергали подобные заявления, отмечая, что они не видят смысла доказывать кому-то правдивость своих чувств.

«У нас контракт, все — успокойтесь, живите с этим дальше, забудьте про нас», — обратился к хейтерам блогер.

Бузова объяснила отсутствие веры у фанатов в искренность их отношений с Давой. По ее мнению, люди просто перестали верить в любовь.