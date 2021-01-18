Аналитики раскрыли число пострадавших от телефонных мошенников в 2020 году

Москва, 18 января. Каждый второй россиянин имел дело с банковскими мошенниками. Несмотря на это, уровень доверия к безопасности финансовых сервисов вырос до 73%, сообщает ЦБ.

Мошенники активно "работали" в 2020 году, прикрываясь пандемией коронавируса. Россиянам они предлагали тестирование, штрафовали за нарушение режима самоизоляции и обещали перечислить государственные пособия. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на крупные банки страны.

Благодаря усилиям финансовых организаций и других органов, направленным на профилактику незаконных действий, у россиян вырос уровень доверия к финансовым сервисам до 73,3%. Граждане оценили действия банков при совершении противоправных действий против клиентов на 6,9 балла из десяти, свидетельствуют результаты опроса. По итогам прошлого года, мошенники смогли похитить около 6,5 млрд рублей.

Активность злоумышленников не уменьшается. Банки решили ужесточить контроль за денежными переводами. Особое внимание будет уделяться счетам пожилых людей. Именно эта категория граждан чаще остальных становится жертвами мошенников. Если перевод покажется сомнительным, то он будет автоматически заблокирован.