Сомнолог Полуэктов объяснил нарушения сна у переболевших COVID-19

Москва, 18 января. Коронавирус спровоцировал нарушения сна у больных COVID-19 и здоровых людей. О связи вируса и бессонницы рассказал врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

Почти половина переболевших COVID-19 жалуются на проблемы со сном. Чаще всего пациенты страдают от бессонницы, а потом спят целыми днями и не могут проснуться.

«В начале заболевания люди теряют сон или он резко ухудшается. Потом, когда развивается основное заболевание, человек начинает спать больше обычного», — цитирует врача радио Sputnik.

Здоровые люди тоже столкнулись с проблемами во время пандемии. Режим самоизоляции снизил физическую активность россиян, а информационное давление повысило тревогу.

При длительной бессоннице эксперты советуют обратиться к неврологу, чтобы получить рецепт на успокоительное. Восстановить сон также помогут витамины B6 и B12, которые полезны для нервной системы.