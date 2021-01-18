«Воспитательные меры» ВСУ привели к смерти украинского солдата

Донецк, 18 января. В рядах украинских военных продолжают фиксироваться небоевые потери. «Воспитательные меры» командира ВСУ привели к смерти военнослужащего, сообщает Народная милиция ДНР.

Согласно имеющимся данным, в 3-м батальоне 28-ой отдельной гвардейской бригады морской пехоты правоохранители проводят разбирательство по факту обнаружения тела бойца ВСУ в реке Лозовая рядом с населенным пунктом Красногоровка.

«15 января в ходе проверки позиций командиром роты было выявлено пять военнослужащих в состоянии алкогольного опьянения. В целях наказания он заставил их купаться в ледяной воде, в результате чего один из них умер от переохлаждения», — сообщает НМ ДНР.

Командир приказал оставшимся в живых избавиться от тела, сбросив его в речку. Факт гибели бойца был скрыт от военного командования.

Недавно в НМ ЛНР сообщили, что военное руководство Украины пытается скрыть факт дезертирства, выдавая беглецов за выполняющих спецзадание в Донбассе солдат.