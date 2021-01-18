Боевик «Заступник» с Лиамом Нисоном возглавил прокат в США на выходных

Вашингтон, 18 января. Фильм «Заступник» Роберта Лоренца стал лидером американского кинопроката на минувших выходных. Главную роль в картине исполнил Лиам Нисон.

Проект дебютировал с результатом 3,7 млн долларов и сместил с первого места киноленту Пэтти Дженкинс «Чудо-женщина: 1984». Экранизация комиксов DC опустилась на третью позицию, пропустив вперед анимационный фильм «Семейка Крудс: Новоселье», премьера которого состоялась в ноябре 2020 года.

Заработок сиквела «Чудо-женщины» за прошедший уик-энд составил 2,6 млн долларов. При этом мировые кассовые сборы достигли 141 млн долларов.

Ежегодная церемония вручения премии «Оскар» пройдет 25 апреля 2021 года в театре «Долби» в Голливуде. Уже известен список картин, которые будут претендовать на победу в категории «Лучший фильм». Среди них такие проекты, как «Манк» Дэвида Финчера, «Суд над Чикагской семеркой» Аарона Соркина и другие.