Уголовную ответственность для физических лиц могут ужесточить в России

Москва, 18 января. В скором времени физические лица могут столкнуться с ужесточением уголовного наказания за уклонение от налогов. С такой инициативой выступил Следственный комитет (СК) России.

Необходимо осознавать, что недобросовестные индивидуальные предприниматели могут использовать действующее законодательство в свою пользу и избегать справедливого наказания из-за ограниченного срока давности преступлений. Всего за 24 месяца они могут уклониться от ответственности, даже если размер ущерба составляет более 45 млн рублей.

«У индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года», — объяснила зампредседателя СК РФ Елена Леоненко в беседе со СМИ.

Банк России сообщил о росте активов физлиц на брокерских счетах. По сравнению с 2019 годом показатели увеличились на 1,2 трлн рублей.