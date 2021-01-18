Пушков назвал Украину возможным козырем Байдена в борьбе против России

Москва, 18 января. Демократ Джозеф Байден может использовать Украину в качестве инструмента для усиления мирового влияния США и расширения каналов для антироссийской деятельности.

Скорее всего, стороны начнут активно сотрудничать в военной сфере, в частности будут заключены новые сделки на поставки не только оборонительного, но и наступательного оружия. Президент Украины Владимир Зеленский лично заявил о планах построить на территории страны по меньшей мере две базы. Очевидно, что у Киева нет необходимых средств для этого, поэтому проект будет финансироваться из-за границы, считает член Совфеда РФ Алексей Пушков.

«Скорее он (Джо Байден. — Прим. ФАН.) <...> задействует Украину как один из козырей Соединенных Штатов против России», — считает сенатор.

Ранее политик резко осудил закон о запрете русского языка на Украине, в соответствии с которым теперь все сотрудники сферы услуг должны общаться с клиентами на национальном языке. По его словам, Киев таким образом решил сделать из страны «безнадежную культурную провинцию Европы».