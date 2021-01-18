Netflix снял «кинозраду» о гражданской войне на Украине в 2036 году

Киев, 18 января. Стриминговая платформа Netflix представила фильм «Смертельная зона» (Outside the Wire). События картины разворачиваются на территории «бывшей Украины» в 2036 году.

Согласно сюжету, Украина перестала существовать как государство и на ее территории идет гражданская война между «красными» под предводительством Виктора Коваля и проукраинским движением «Еднисть». При этом Коваль выступает в роли антагониста, пытаясь завладеть так называемым оружием Судного дня («Периметр»).

На фоне конфликта США посылают миротворческий контингент, который должен остановить «пророссийского» Коваля. Главным героем является афроамериканский лейтенант Томас Харп, которого отправили на Украину в качестве наказания за нарушение приказа. На территории экс-Украины он попадает под командование боевого андроида Лео, который задумал «собственную игру».

«Я должен уничтожить монстра — себя, и должен уничтожить своего создателя. Америка… Она должна понять, что войны должны прекратиться. А я — это лицо нескончаемой войны», — говорил боевой андроид.

При этом Лео поддерживают некоторые украинцы, которые считают, что США их используют на этой войне, только ради «сдерживания» России.

«Местные осиротели не из-за гражданской войны. Их дома разрушили ваши бомбы… США хотят дестабилизировать Россию, затягивая конфликт в нашей стране», — сказала американскому военному предводительница украинских патриотов.

«Постапокалиптическая» Украина для съемок фильма была смоделирована на территории Венгрии. Локации изобилуют вывесками на украинском языке и националистическими надписями «Слава Україні» и «Україна — понад усе».

При этом картина получила смешанные отзывы зрителей. По мнению аудитории, фильм пестрит «рэмбовскими» штампами и укрепляет стереотипы о Восточной Европе. Негативно фильм восприняли и на Украине. Журналист Андрей Манчук в своей рецензии назвал картину «кинозрадой», но допустил, что она может стать «пророческой киноклассикой».