Гарик Харламов едва сдержал чувства на прощании с Борисом Грачевским

Москва, 18 января. Резидент Comedy Club Гарик Харламов тяжело переживает смерть режиссера Бориса Грачевского. Прощание с основателем «Ералаша» прошло накануне.

Траурная церемония проходила в московском Доме кино. Проститься с режиссером пришли звезды российского шоу-бизнеса, его родственники и поклонники. Люди несли букеты цветов и произносили траурные речи.

Одним из гостей мероприятия стал 39-летний комик Гарик Харламов. Он признается, что неоднократно видел Грачевского на Comedy Club. Вместе с режиссером они говорили на разные темы, а последний раз виделись всего две недели назад.

«Он не один раз приходил к нам на Comedy Club. Обсуждали с ним сериалы. Последний раз общались две недели назад. Грачевский и смерть просто несовместимы», — заявил Харламов.

Борис Грачевский похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Среди желающих проводить режиссера в последний путь были замечены Елена Воробей, Станислав Садальский, Елена Малышева, Бедрос Киркоров и многие другие. Организацией всех траурных мероприятий занималась 36-летняя вдова Екатерина Белоцерковская. На протяжении всех похорон она стояла у гроба покойного мужа и плакала.

Грачевский и Белоцерковская занимались воспитанием совместного сына Филиппа, которому еще не исполнился год. Смерть супруга стала слишком большим ударом для актрисы, в связи с чем она на время отказалась от общения с сыном.