«Барселона» сенсационно проиграла «Атлетику» в матче за Суперкубок Испании

Севилья, 18 января. «Атлетик» Бильбао обыграл каталонскую «Барселону» и стал обладателем Суперкубка Испании. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Капитан «сине-гранатовых» Лионель Месси пропустил встречу 1/2 финала из-за травмы, поэтому его участие в решающем поединке было под вопросом. Однако нападающий все же решил выйти на поле и в итоге стал одним из антигероев встречи.

В первой половине матча соперники обменялись забитыми мячами: счет открыл Антуан Гризманн, а у «Атлетика» отличился Икер Муньяин. Во втором тайме все тот же Гризманн вывел каталонский клуб вперед. Казалось, что подопечные Рональда Кумана завоюют трофей, но на 90-й минуте игрок «Атлетика» Асьер Вильялибре забил гол и перевел игру в дополнительное время.

В начале овертайма Икер Муньяин вывел свою команду вперед, и, как выяснилось позже, установил окончательный счет на табло. Более того, на последних минутах встречи Лионель Месси был удален с поля за отмашку от соперника, передает RT.

В декабре нападающий «Барселоны» Месси установил уникальный рекорд. Он стал автором 643-го гола, повторив достижение бразильца Пеле по числу забитых мячей в составе одной команды.