Брежнева поделилась откровенными подробностями семейной жизни с Меладзе

Москва, 18 января. Экс-участница «ВИА Гры» Вера Брежнева призналась, что ее муж Константин Меладзе «может и по столу ударить». О жизни с супругом она рассказала на YouTube-канале Армана Давлетярова.

Певица сообщила, что ей проще говорить о любви к миру и своим поклонникам, чем о «самом сокровенном». Однако все-таки поведала подробности личной жизни с 58-летним композитором. Свадьба Брежневой и Меладзе состоялась в 2015 году. По словам артистки, между ней и Меладзе сейчас царит абсолютная идиллия, однако добиться взаимопонимания было нелегко.

«С гениями сложно. С людьми, которые чего-то добились, реально сложно. К данному моменту у нас есть взаимопонимание и доверие. Из-за того, что мы редко видимся, — каждая наша встреча долгожданная. Есть о чем поговорить, есть что рассказать друг другу», — поведала Брежнева.

Прежние конфликты звезда объяснила свойственной ей эмоциональностью, однако со временем она научилась проявлять мудрость и «сглаживать углы».

«Я более вспыльчивая. У Кости есть точка кипения, если его чем-то довести, то может и кулаком по столу. Я стараюсь до этого не доводить. Раньше мне сложно было себя успокоить, а сейчас я сама успокаиваю других», — объяснила Вера.

Она призналась, что часто обращается к мужу за поддержкой в каких-то рабочих моментах, поскольку Меладзе более опытный в плане бизнеса и продюсирования. Зрителям Брежнева посоветовала не пытаться перевоспитывать любимого человека, особенно в браке. Его нужно принимать таким, какой есть, считает певица.

Брежнева нечасто афиширует подробности личной жизни, поэтому каждое фото или интервью артистки приковывает много внимания у поклонников. Так, недавно певица опубликовала фотографию с повзрослевшими дочерями, красота которых просто покорила пользователей Сети.