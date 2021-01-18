Стали известны фильмы-претенденты на главную номинацию «Оскара»

Москва, 18 января. Составлен список картин, которые поборются за звание «Лучшего фильма» на премии «Оскар-2021». В перечне претендентов оказались 11 проектов.

В этом году в шорт-лист попали такие фильмы, как «Земля кочевников», «Суд над Чикагской семеркой», «Манк», «Фрагмент женщины», «Аммонит», «Отец», «Новости со всех концов света», «Одна ночь в Майами», «Ма Рейни: Мать блюза», «Пятеро одной крови» и «Минали».

Торжественная церемония вручения премии «Оскар» состоится 25 апреля 2021 года. Мероприятие пройдет в театре «Долби» в Голливуде. Трансляция будет вестись в 225 странах по всему миру.

Кинолента режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» представит Россию на церемонии вручения премии «Оскар». Картина вышла в российский прокат 12 ноября и получила массу положительных отзывов от критиков и зрителей.