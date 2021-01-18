Смертельное ДТП с микроавтобусом и молоковозом произошло под Архангельском

Архангельск, 18 января. Один человек погиб и пятеро получили различные по степени тяжести травмы в результате столкновения микроавтобуса и автоцистерны молоковоза недалеко от города.

Сигнал об инциденте поступил в экстренную службу Архангельской области в 16:15 по местному времени. Прибывшие на место событий сотрудники пожарно-спасательной части зафиксировали ДТП на федеральной автодороге М-8 в 51 километре от административного центра. Разлива топлива вследствие аварии не последовало, движение свободное, передает телеканал RT.

«Двух мужчин с тупой травмой живота, грудной клетки и ушибом колена доставили в больницу», — говорится в заявлении МЧС РФ по региону.

Похожий случай ранее произошел в Башкирии. Там два человека стали жертвами столкновения легкового автомобиля и грузовика на шестом километре трассы Белорецк — Уткалево.