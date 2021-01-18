Мужчина отказался от прав на сына из-за его имени

Москва, 18 января. Мужчина отказался подписывать свидетельство о рождении сына, поскольку мать назвала ребенка в честь бывшего избранника.

Женщина дала младенцу двойное имя, которое полностью совпадало с именем ее бывшего партнера. Отец малыша заявил, что не подпишет документы, если женщина не изменит свое решение.

По словам отца, ему с самого начала не нравилась идея о рождении ребенка, так как пара не состояла в официальном браке. После произошедшего мужчина задумался о сдаче теста на отцовство.

Необычный инцидент ранее произошел в Британии, где жених бросил свою невесту за несколько дней до свадьбы. Однако это не повлияло на планы девушки, и она провела церемонию бракосочетания без избранника.