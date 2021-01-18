Массовая вакцинация от COVID-19 стартует в России 18 января

Москва, 18 января. Массовая вакцинация россиян от коронавируса начинается по всей стране с 18 января. Соответствующее поручение ранее дал президент РФ Владимир Путин.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова 15 января подтвердила, что с понедельника в стране начинается массовая вакцинация. Граждане смогут выбрать для прививки один из двух препаратов, официально зарегистрированных в России.

В декабре прошлого года вакцинация от коронавируса началась для определенных категорий граждан. Прививки сделали врачам, учителям, социальным работникам и носителям хронических заболеваний.

Врачи ранее рассказали, при наличии каких противопоказаний нельзя вакцинироваться от COVID-19. Разрешение на прививку выдается медиками после соответствующего осмотра.