Средняя стоимость авиабилетов снизилась в России

Москва, 18 января. Средняя цена на авиабилеты в 2020 году в России снизилась на 14%. Некоторые направления подешевели на 40%.

Согласно подсчетам аналитиков, в среднем стоимость авиабилета в одну сторону составляла 6,7 тысячи рублей. Это на 14% меньше прошлогоднего показателя, говорится в исследовании сервиса «Туту».

Больше всего стоимость билетов снизилась на перелеты из Уфы в Анапу. Цена такого путешествия составляла меньше 6 тысяч рублей, что на 45% меньше 2019 года. Стоимость билетов из Москвы в Орск составляла порядка 5 тысяч рублей, подешевев также на 45%. Направления Москва — Курган и Нижний Новгород — Екатеринбург стали бюджетнее на 41%, составив 3,8 и 4,9 тысячи рублей соответственно.

Экономист ранее предупредил о январских распродажах в продовольственных магазинах России. Скидочные предложения будут распространяться на товары подарочного ассортимента и «праздничные» продукты.