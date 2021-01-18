Пандемия коронавируса может привести к росту заражений грибком Candida

Москва, 18 января. Массовые случаи заражения грибком Candida auris могут наблюдаться в стационарах на фоне пандемии COVID-19. Опасность патогена заключается в быстром распространении внутри больниц.

Уже сейчас врачи по всему миру начали фиксировать вспышки Candida в стационарах с коронавирусными больными. Инфекция сложно поддается лечению и почти не выявляется на ранних стадиях. Патоген имеет устойчивость к нескольким видам противогрибковых препаратов, пояснил завкафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ имени И.И. Мечникова Николай Климко в беседе с «Известиями».

«Вспышки больничного кандидоза уже фиксировали и в Москве, и в Санкт-Петербурге», — заявил врач.

Широко применяемые микробиологические методы не позволяют распознать этот вид грибков. Для выявления инфекции необходима масс-спектрометрия и другие методики, доступные только в крупных центрах.

Британские врачи ранее высказали опасения из-за возможного всплеска венерических заболеваний в стране. Выход из локдауна может спровоцировать рост заболеваемости гонореей и сифилисом в Соединенном Королевстве.