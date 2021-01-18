Украинский депутат назвал русскую литературу «второстепенной»

Киев, 18 января. Депутат Верховной рады от «Слуги народа» Дмитрий Гурин отметился русофобским постом в Facebook. Парламентарий назвал русскую литературу «второстепенной региональной культурой с манией величия».

Гурин считает, что интенсивная украинизация якобы даст украинским детям шанс на образование в Польше и Германии.

«Нет никакой проблемы в том, что наши дети не будут понимать русскую пропаганду и будут ехать учиться в вузы в Польшу и Германию, а не в Москву. Все это пойдет нам всем только на пользу», — пишет депутат в соцсети.

По его словам, нет ничего плохого в том, что юные украинцы не будут изучать русскую литературу.

«Нет проблемы в том, что дети будут знать мировую литературу вместо «вєлікай рускай», которая за свою историю имела пару коротких интересных вспышек, а все остальное время оставалась второстепенной региональной культурой с манией величия», — считает Гурин.

Тем временем молодые украинцы ездят в Польшу не за образованием, а на заработки. Известный на Украине адвокат Максим Могильницкий осенью заявил, что украинцы превратились в «нацию гастарбайтеров» и европейские партнеры относятся к ним соответствующе. По его словам, с дешевой рабочей силой «не принято церемониться».

Осенью также разгорелся скандал из-за польского боевика «Петля». Жители Украины сочли его «национальным оскорблением». Украинцы в фильме были показаны криминальными элементами, которые промышляли проституцией и рэкетом. При этом часть украинских зрителей признала, что именно с такой стороны их видят на Западе.