Конгрессменов США обвинили в попытке отомстить Трампу с помощью импичмента

Вашингтон, 18 января. Сенат Конгресса США не обладает достаточными полномочиями для отстранения Дональда Трампа от должности президента в рамках импичмента после истечения срока его правления.

Стремление американских конгрессменов добиться утверждения импичмента постфактум говорит о желании отомстить главе Белого дома за политические обиды, считает сенатор-республиканец Линдси Грэм. По его словам, попытки коллег отстранить Трампа противоречат конституционным нормам. Ведь мера направлена на защиту США от действующего президента, а не на оправдание недовольства после избрания нового.

«Проводить представление в виде импичмента бывшему президенту — это неблагоразумно и неконституционно», — отметил Грэм в письме к лидеру демократов в сенате Чаку Шумеру.

Руди Джулиани, личный адвокат Трампа, рассказал, что в рамках процесса импичмента сторона защиты готовит доказательства вмешательства в президентские выборы. Если нарушения будут подтверждены, то позиция лидера будет считаться легитимной, а обвинения в подстрекательстве к насилию станут беспочвенными.