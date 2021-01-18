Толпа вооруженных американцев собралась у здания парламента Мичигана

Вашингтон, 18 января. Полиция оцепила территорию вокруг здания парламента Мичигана в городе Ленсинг. Об этом сообщил телеканал MSNBC.

Десятки вооруженных людей собрались у парламента. Владение стрелковым оружием в штате разрешено, поэтому его жители безнаказанно демонстрируют свою силу, передает RT.

Нацгвардия на джипах и броневиках следит за порядком, в небе курсируют вертолеты. Пока что обстановка у здания мирная, толпа спокойно прогуливается по лужайке, несмотря на оцепление.

США готовятся к инаугурации нового президента, которая состоится 20 января. Специальный агент Секретной службы США Мэтт Миллер ранее рассказал, что «особый режим» в стране продлили до 21 января во избежание беспорядков.