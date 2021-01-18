Донецкая делегация посетила музей-заповедник «Херсонес Таврический»

Севастополь, 18 января. Представители Донецкой Народной Республики (ДНР) побывали на экскурсии в музее «Херсонес Таврический» в Севастополе. Красоты заповедника гостям показала его глава Елена Морозова.

Участниками делегации стали глава ДНР Денис Пушилин и депутат Госдумы Андрей Козенко. Директор музея показала делегатам все самые известные достопримечательности заповедника, а также поведала историю их появления.

Пушилин и Козенко посетили звонницу Свято-Владимирского кафедрального собора с огромным колоколом весом 13,5 тонны. Последний был отлит на территории Донецкого металлургического завода. Делегация из ДНР высоко оценила гостеприимство сотрудников заповедника и осталась под большим впечатлением от увиденного.

Несколько дней назад в Донецке начал курсировать новый рейсовый автобус в Россию. Движение автобуса осуществляется ежедневно по направлению Донецк — Таганрог и обратно.