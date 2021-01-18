Ряд симптомов могут указывать на уже перенесенный COVID-19

Москва, 18 января. Около двух миллионов жителей Москвы переболели COVID-19 бессимптомно, некоторые из них вообще не догадываются о перенесенной инфекции.

Спазмы в верхней части живота могут указывать на наличие коронавируса в организме. Эта умеренная боль связана с поражением легких, отметили специалисты Оксфордского университета. Довольно редким признаком COVID-19 у взрослых может стать диарея, у детей же она встречается чаще всего.

Инфицированные COVID-19 могут испытывать быструю утомляемость и страдать от конъюнктивита. Самым распространенным симптомом, появляющимся в 90% случаев, остается потеря обоняния и вкуса.

Ученые предупредили о сохранении некоторых проявлений COVID-19 в течение полугода после выздоровления. Большинство перенесших коронавирус жалуются на слабость в мышцах.