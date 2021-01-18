Капитан «Вашингтона» Овечкин забросил первую шайбу в новом сезоне NHL

Питтсбург, 18 января. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился первым голом в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (NHL).

Встреча регулярного чемпионата NHL «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз» завершилась победой хозяев со счетом 4:3, пишет RT. Исход матча был определен в серии буллитов. Победный штрафной бросок реализовал нападающий «Пингвинз» Джейк Гюнцель.

В основное время у хозяев отличились Эван Родригес, Колтон Севьюр, Маркус Петтерссон. У «Вашингтона» голевыми действиями отметились Ник Дауд, Александр Овечкин и Никлас Бэкстрем. Для россиянина эта шайба стала первой в новом сезоне.

На официальной странице NHL в Instagram появился видеоролик «великой шайбы» Овечкина. В 2006 году российский форвард в падении поразил ворота голкипера «Финикс Койотс» Брайана Буше.