Маленький сын Грачевского вынужденно остался с няней после смерти отца

Москва, 17 января. Грудной сын умершего Бориса Грачевского потерял не только отца, но и остался на неопределенное время без мамы. Мальчик пока находится у няни.

Мать малыша Екатерина Белоцерковская пытается оправиться после потери своего мужа, руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Сейчас ребенок остался на попечении у няни, так как вдова Грачевского пока не может позаботиться о нем, рассказала подруга семьи актриса Оксана Сташенко.

«Эта новость принесла настоящее горе для всех близких Бориса. Катя сейчас не в том состоянии, чтобы заниматься сыном, тем более что у нее тоже подозрение на коронавирус, поэтому за Филиппом присматривает няня», — рассказала Сташенко.

Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года от осложнений, спровоцированных коронавирусной инфекцией. Для самой актрисы и друзей семьи печальное известие тоже стало шоком. Белоцерковская надеется, что заслуженного деятеля искусств России не забудут те, кто вырос на киножурнале.

Все оставшееся имущество после смерти перейдет Екатерине Белоцерковской и их общему сыну Филиппу. Мальчику в апреле 2021 года исполнится годик. Борис Грачевский составил завещание еще при жизни и был уверен, что старших детей он смог обеспечить в меру своих возможностей.